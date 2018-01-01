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رئيس فريق جنوى يكشف لأول مرة عن الدور الذي قام به بنعطية لإنهاء صفقة الياميق

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 19:40 رئيس فريق جنوى يكشف لأول مرة عن الدور الذي قام به بنعطية لإنهاء صفقة الياميق | سبور
رئيس فريق جنوى يكشف لأول مرة عن الدور الذي قام به بنعطية لإنهاء صفقة الياميق
كشف إنریكو بریزیوسي رئيس فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حديثه مع المهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي بخصوص انتقال جواد الياميق اللاعب السابق لفريق الرجاء إلى الدوري

" شوف سبور "

كشف إنریكو بریزیوسي رئيس فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حديثه مع المهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي بخصوص انتقال جواد الياميق اللاعب السابق لفريق الرجاء إلى الدوري الإيطالي.

وأكد بريزيوسي، خلال ندوة تقديم الياميق لوسائل الإعلام، أن المھدي بنعطیة لاعب فريق جوفونتوس نصحه بإتمام الصفقة مع فريق الرجاء للاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، مشیرا في الوقت ذاته إلى أن الحكم علیه سیكون في الدوري الإیطالي والذي یبقى صعبا مقارنة بالدوري المغربي.

وتابع قائلا :" تحدثت مع بنعطیة بخصوص الیامیق ، حیث بعث لي رسائل مطمئنة حول قدراته. ھو یملك جسدا قویا ، وسریع ، ویمكن أن یمثل ذلك اللاعب المعاصر من أجل المستقبل ، لكن یجب علینا أن نشاھده في دورینا "وفق ما أوردته صحيفة المنتخب ليوم الأربعاء عبر موقعها.

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شوف سبور المغرب جنوى الإيطالي مهدي بنعطية جواد الياميق

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