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رئيس الحكومة يشيد بالمكلفين بمهمة إزاحة الثلوج من الطرقات

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 19:35 رئيس الحكومة يشيد بالمكلفين بمهمة إزاحة الثلوج من الطرقات | بوليتيك
رئيس الحكومة يشيد بالمكلفين بمهمة إزاحة الثلوج من الطرقات
أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بكافة العاملين الساهرين على إزاحة الثلوج المتراكمة على طرقات المناطق التي تعرف تساقطات ثلجية قوية.

"شوف تيفي"

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بكافة العاملين الساهرين على إزاحة الثلوج المتراكمة على طرقات المناطق التي تعرف تساقطات ثلجية قوية.

وقال رئيس الحكومة، على هامش الزيارة الميدانية لمحطة أبي رقراق لمعالجة المياه، صباح يوم الأربعاء 7 فبراير 2018، إن المكلفين بإزالة الثلوج يشتغلون في ظروف صعبة وقاسية، شأنهم شأن الساهرين على إيصال المؤن إلى المواطنين في عدد من المناطق المعزولة بسبب الثلوج، مقدما لهم التحية لتفانيهم في عملهم.

وتأسف رئيس الحكومة للحادث الذي تعرض له موظفون بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل نواحي تاونات أثناء قيامهم بفك العزلة ضواحي تارغيست، أمس الثلاثاء 6 فبراير 2018، قائلا "سنقوم بالإجراءات الضرورية، وإننا نتابع وضعية الموظف الذي يوجد حاليا في غيبوبة بمستشفى في فاس، ووضعية آخر تعرض لكسر ولجروح".

وبخصوص المناطق التي تعرف تساقطا قويا للثلوج في الآونة الأخيرة، قال العثماني إنه وبتواصل مع وزير الداخلية، يتابع عن كثب وضعية المواطنين خصوصا الرحل والقاطنين في عدد من الدواوير، مؤكدا أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قام بزيارات إلى عدد من المناطق، في مقدمتها ميدلت، وغيرها، حيث وقف في عين المكان على الوضعية، وحاول بسطها مع السلطات المعنية الإقليمية والمحلية ومع بعض المتدخلين، "لاتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة، ولدعم الفرق الموجودة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الأمطار والثلوج التي تهاطلت على عدد من المناطق تعد بشرى خير كبيرة، خصوصا أن عددا من المناطق كانت تعاني تأخرا في التساقطات، والآن الحمد لله، هناك مناطق عرفت كثافة في الثلوج فاقت ما كان متوقعا، بل إن الثلوج هطلت على مناطق لم يسبق لها أن شهدت ذلك"، معتبرا أن الحكومة تتابع هذا الورش باهتمام كبير وأضاف قائلا "نريد من الصحافة أن تواكبنا لنقل المعلومات الصحيحة".

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المغرب شوف تيفي العثماني وزير الداخلية رئيس الحكومة

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