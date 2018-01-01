سار للمغاربة..الموسم الفلاحي الحالي مزيان والأعلاف موجودة ﻿

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الأربعاء، أن الثلوج والتساقطات المطرية الأخيرة على مستوى التراب الوطني سيكون لها أثر إيجابي على الموسم الفلاحي.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الأربعاء، أن الثلوج والتساقطات المطرية الأخيرة على مستوى التراب الوطني سيكون لها أثر إيجابي على الموسم الفلاحي.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن المغرب شهد مؤخرا تساقطات مطرية على نطاق واسع بجميع أنحاء البلاد، كما عرف تساقط كميات مهمة من الثلوج بعدة أقاليم، ستمكن من احتواء النقص في التساقطات.

كما أن الظروف المناخية تعرف، بحسب البلاغ، تطورا إيجابيا، وتواصل الزراعات الحالية نمو دورتها النباتية بشكل عادي. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية أن الحالة النباتية للزراعات جيدة وتتطور بشكل إيجابي اعتبارا للظروف المناخية وللتوقعات.

إضافة إلى ذلك، فإن وضعية المراعي والزراعات العلفية تعرف تحسنا على المستوى الوطني، وهو ما سينعكس إيجابيا على الموفورات العلفية للمواشي، كما أن الحالة الصحية للماشية جيدة.

وفيما يخص الأقاليم المتضررة من موجة البرد والثلوج، والتي تعاني من مشاكل في التزود بأعلاف الماشية، وضعت الوزارة، حسب نفس المصدر، برنامجا خاصا لتوزيع الشعير المدعم.

وخلص البلاغ إلى أن الزراعات الخريفية و الأشجار المثمرة، ستعرف وتيرة جيدة في نموها. كما ستسمح التساقطات الثلجية والتدفقات المائية باستعادة احتياطات السدود والمياه الجوفية.