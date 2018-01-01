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مثير.. اتهام الفنانة سعيدة شرف بالسرقة

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 18:08 مثير.. اتهام الفنانة سعيدة شرف بالسرقة | ثقافة و فنون
مثير.. اتهام الفنانة سعيدة شرف بالسرقة
كشف الكاتب والصحافي جلال كندالي عبر حسابه بالفيسبوك، عن معطيات مثيرة بخصوص أغنية ''العظمة ممنوش'' والتي أدتها الفنانة ''سعيدة شرف''، حيث تساءل كندالي إن كانت هذه الأخيرة قد سرقت الأغنية من صاحبتها

"شوف تيفي"

كشف الكاتب والصحافي جلال كندالي عبر حسابه بالفيسبوك، عن معطيات مثيرة بخصوص أغنية "العظمة ممنوش" والتي أدتها الفنانة "سعيدة شرف"، حيث تساءل كندالي إن كانت هذه الأخيرة قد سرقت الأغنية من صاحبتها الأصلية فاطمة بنعكيدة، وادعت بأنها من التراث المغربي.

وأشار كندالي أن الفنانة بنعكيدة، أجرت سنة 2016 حوارا مع جريدة الاتحاد الاشتراكي، وأكدت بأنها هي من كتبت كلماتها ولحنتها وأدتها مقابل 3 آلاف درهم فقط وحصد المنتج من ورائها عشرات الملايين.

وتساءل كندالي "لماذا لم تغن هذه الأغنية إن كانت من التراث قبل 1987تاريخ صدورها بصوت بنعكيدة ،ولماذا لم يتطرق الباحثون المغاربة إلى هذه الأغنية من قبل إن كانت تراثية"، مشيرا إلى أن العديد الأسماء المغربية أعادت غناء"العظمة ممنوش" من بينهم ريموند البيضاوية وفيصل والمرنيسي وغيرهم لكن بعد أن اكتسحت هذه الأغنية الأسواق وغزت البيوت المغربية وتجاوزت حدود الوطن لتمتد إلى دول شمال إفريقيا ومنطقة الخليج، ترامت سعيدة شرف على حقوق الغير.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السرقة سعيدة شرف الأغنية بنعكيدة العظمة ممنوش

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