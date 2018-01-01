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الهلال يقدم نجمه الجديد أشرف بنشرقي قبل الديربي المثير أمام النصر السعودي

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 16:55 الهلال يقدم نجمه الجديد أشرف بنشرقي قبل الديربي المثير أمام النصر السعودي | سبور
الهلال يقدم نجمه الجديد أشرف بنشرقي قبل الديربي المثير أمام النصر السعودي
عقد فريق الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحافيا في مقر النادي، لتقديم لاعبه الجديد أشرف بنشرقي قادما من فريق الوداد البيضاوي.

" شوف سبور"

عقد فريق الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحافيا في مقر النادي، لتقديم لاعبه الجديد أشرف بنشرقي قادما من فريق الوداد البيضاوي.

وقدم الفريق السعودي الوافد الجديد أشرف بنشرقي المتوج مؤخرا ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد على حساب النادي الأهلي المصري، وكأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب المغربي المحلي.

ومن المنتظر أن يشارك بنشرقي مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين في الديربي أمام فريق النصر السعودي.

ويذكر أن الحصة التدريبية الجماعية لفريق الهلال شهدت مشاركة اللاعب أشرف بنشرقي مباشرة بعد وصوله للديار السعودية.

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شوف سبور المغرب الهلال السعودي أشرف بنشرقي

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