خبر سار لمحبي الرجاء و الوداد قبل الديربي البيضاوي ﻿

علمت ''شوف سبور''، من مصادر موثوق بها ، أن فريقي الوداد والرجاء الرياضيين سيكون بإمكانهما إشراك لاعبيهم الجدد الذين تعاقد معهم الفريقان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

علمت "شوف سبور"، من مصادر موثوق بها ، أن فريقي الوداد والرجاء الرياضيين سيكون بإمكانهما إشراك لاعبيهم الجدد الذين تعاقد معهم الفريقان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضافت نفس المصادر، أن قوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمنح الفريقين الاستفادة من اللاعبين الذين ضماهم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في "الديربي البيضاوي" لأن المباراة لم تكن مبرمجة في وقت سابق.

ويذكر أن مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد الرياضي و الرجاء الرياضي، ستجرى يوم السبت المقبل، على الساعة الثالثة عصرا، على أرضية مركب محمد الخامس.