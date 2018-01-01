انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد ﻿

كشفت شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، عن موعد عملية بيع تذاكر مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية المقررة يوم السبت المقبل

" شوف سبور " : رشيد محمودي

كشفت شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، عن موعد عملية بيع تذاكر مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية المقررة يوم السبت المقبل بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 15 عصرا.

وحسب بلاغ للشركة توصلت شوف سبور بنسخة منه، فإن عملية بيع التذاكر ستنطلق بداية من يوم غد الخميس إلى غاية يوم الجمعة بمركب محمد الخامس، وملعب بن جلون إضافة إلى ملعب الوازيس وتيسيما والصخور السوداء.

وحسب ذات البلاغ فإن القاصرين سيكون مسموح لهم متابعة اللقاء شريطة أن يتوفروا على تذكرة المباراة ويكونوا مرافقين بأولياء أمرهم.