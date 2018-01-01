مع موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد ﻿

قال حسن رشدي الكاتب العام المكلف بالإشراف على مركز اليقظة والتنسيق بوزارة الداخلية، إنه تم تنظيم 98 قافلة طبية، لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق التي

"شوف تيفي"+"و م ع"

قال حسن رشدي الكاتب العام المكلف بالإشراف على مركز اليقظة والتنسيق بوزارة الداخلية، إنه تم تنظيم 98 قافلة طبية، لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة. وأوضح السيد رشدي ، في تصريح للصحافة على هامش زيارة اعلامية لمركز القيادة المركزي لليقظة والتنسيق، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تم في اطار تفعيل برنامج رعاية 2018/2017 المعد من طرف وارة الصحة تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف شخص استفادوا من فحوصات مجانية وتوزيع الأدوية على الدواوير المعنية بموجة البرد بتنسيق مع السلطات المحلية والنسيج الجمعوي، مبرزا أنه تمت أيضا تعبئة مروحيات تابعة لوزارة الصحة والدرك الملكي من أجل تقديم الدعم لفرق التدخل خاصة لإجلاء الحالات المستعجلة وإيصال المساعدات الغذائية للبلدات المعزولة.

وذكر أن وزارة الداخلية دأبت، تنفيذا للتعليمات الملكية ، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، من خلال إعداد مخطط وطني سنوي شامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد بشكل منتظم وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين المحليين منذ سنة 2009 ، مؤكدا انأ برسم الموسم الشتوي الحالي تم تفعيل مركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع بتنسيق عمليات التدخل.

وقال السيد رشدي في هذا الإطار، إن عملية التدخل هذه السنة انطلقت بتوزيع المواد الغذائية والأغطية على مستوى 22 إقليما محصيا ليشمل 1205 دوارا و169 جماعة محلية بمجموع ساكنة يناهز 514 ألف نسمة ، مشيرا إلى استفادة نحو 44 ألف أسرة حتى الآن من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية إلى حين توصل العمالات والأقاليم بنحو 15 ألف حصة اخرى سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة .

وفي نفس الإطار انكبت المصالح المختصة على إنجاز مجموعة من الأشغال همت تعبئة 660 طبيبا وأكثر من 1950 ممرضا وحوالي 43 مستشفى و183 مركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة، إلى جانب تنظيم وحدات صحية متنقلة تضم أكثر من 400 سيارة إسعاف تشكل أسطولا ليكون عمليا خلال هذه المرحلة .

وبفضل هذه المجهودات التي بذلها كافة المتدخلين وتحت إشراف السلطات الاقليمية، تم منذ بداية موجة البرد لهذه السنة فتح نحو 15 طريقا وطنية و21 طريقا جهوية و59 طريقا إقليمية . كما تم العمل على فك العزلة على أزيد من 158 دوارا وتأمين الولوج لنحو 191 دوارا صعب الولوج وذلك على إثر التساقطات الثلجية المسجلة في بعض المناطق والأقاليم. وأبرز السيد رشدي، في هذا السياق، أن العمل لايزال متواصلا إلى حد الساعة لفتح الطرق والمنافذ إلى الدواوير المعزولة أو صعبة الولوج كما تمت تعبئة أزيد من 729 آلية لإزاحة الثلوج و533 آلية منها تم توفيرها من طرف العمالات المعنية.

ولتأمين الاتصال بالمناطق المعزولة تمت تغطية أزيد من 1075 دوار بشبكة الهاتف الخلوي وتأمين الإيصال بالنسبة لباقي الدواوير فيما تم إمداد السلطات بهواتف مرتبطة بالأقمار الاصطناعية.

من جهة أخرى، وفيما يخص توفير الرعاية اللازمة للنساء الحوامل وتقديم الخدمات الإنسانية للأشخاص بدون مأوى، فقد تم التكفل بأزيد من 6834 شخصا بدون مأوى وإيداعهم بوحدات استقبال آمنة من أجل حمايتهم من تداعيات موجة البرد القارس وتقديم الخدمات الإنسانية لهم من إطعام وتطبيب، إلى جانب إحصاء وتتبع 3742 امرأة حامل، تم التكفل لحد الآن بـ374 من المقبلات منهن على الولادة بالمراكز الصحية أو دور الأمومة. وذكر بالتدابير الاستباقية للتخفيف من موجات البرد وتساقط الثلوج والتي من شأنها مساعدة الساكنة المتضررة لتجاوز هذه الوضعية الصعبة من خلال ضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية ومختلف وسائل التدفئة إذ تم توزيع نحو 5250 وحدة من الأفران والسهر على توزيع الأعلاف حيث استفاد من هذه العملية 29 ألف و 380 فلاحا.