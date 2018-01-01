ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان ﻿

سيفتقد فريق ريال مدريد الإسباني، خدمات مدافعه داني كارفخال، خلال المواجهة التي ستجمعه بباريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، يوم أمس تثبيت

''شوف سبور''

سيفتقد فريق ريال مدريد الإسباني، خدمات مدافعه داني كارفخال، خلال المواجهة التي ستجمعه بباريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، يوم أمس تثبيت عقوبة الإيقاف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف الظهير الأيمن داني كارفخال لمباراتين بسبب ''تعمده الحصول على إنذار''، لإضاعة الوقت في الدقيقة الأخيرة من مباراته ضد أبويل نيقوسيا (6-0)، يوم 21 نونمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للتشامبيونز ليغ.

وحسب وكالة رويترز ليوم الثلاثاء الماضي فقد قال الاتحاد الأوروبي في بيان له: ''تم رفض طعن ريال مدريد وبناء عليه فإن القرار الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد بتاريخ 7 دجنبر صار نافذا''.

وأوضح البيان: ''نظرا لأن كارفخال لم يشارك بالفعل في مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند التي أقيمت في السادس من دجنبر 2017 فإنه سيتعين على اللاعب الغياب عن مباراة أخرى في البطولة الأوروبية''.

ويستضيف ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فريق باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، على ملعب ''سانتياغو بيرنابيو''، وذلك ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 16 من التشامبيونز ليغ.