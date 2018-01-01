الجزائر ترغب في تنظيم كأس العالم 2026 ﻿

بعد الضجة الإعلامية التي رافقت وسائل الإعلام الجزائرية مباشرة بعد ترشح المغرب لنيل شرف استضافة كأس العالم 2026 أكد الهادي ولد علي وزير الشباب والرياضة الجزائري، أن قضية ترشيح الجزائر مناصفة مع

'' شوف سبور ''

بعد الضجة الإعلامية التي رافقت وسائل الإعلام الجزائرية مباشرة بعد ترشح المغرب لنيل شرف استضافة كأس العالم 2026 أكد الهادي ولد علي وزير الشباب والرياضة الجزائري، أن قضية ترشيح الجزائر مناصفة مع المغرب بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حصرا.

وكشفت صحيفة ''النهار الجزائرية'' يوم الاثنين الماضي، أنه لايمكن لأي مسؤول مهما كانت صفته أو منصبه أن يخوض في قضية ترشيح الجزائر لاستضافة كأس العالم، موضحا أن وزير الرياضة الجزائري أكد أن قرار تنظيم المونديال بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، قال إن ''الجزائر مستعدة لمساعدة المغرب في ملف ترشحه لاحتضان المونديال، ومستعدة لتنظيمه مناصفة مع المغرب.