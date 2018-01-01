بعد سيدة أزرو: سيدة عندها 80 عام حاملة وفي شهرها الرابع ﻿

بعد أسابيع من خروج قصة ''مولات الراقد'' بأزيلال، ظهرت حالة أخرى أكثر غرابة، حيث اكتشفت سيدة تونسية في الثمانين من عمرها أنها حامل في شهرها الرابع، لتصاب بالصدمة والدهشة.

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من خروج قصة ''مولات الراقد'' بأزيلال، ظهرت حالة أخرى أكثر غرابة، حيث اكتشفت سيدة تونسية في الثمانين من عمرها أنها حامل في شهرها الرابع، لتصاب بالصدمة والدهشة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' الروسية يومه الأربعاء، نقلا عن صحف تونسية فقد شعرت السيدة بتعب مفاجئ مما اضطرها للذهاب إلى الطبيب ليفاجئها بخبر حملها بالشهر الرابع، وطالبت العجوز الأطباء في مستشفى بوزيد التونسي بالتخلص من الجنين، ولكن الطبيب رفض ذلك، بسبب فترة الحمل الطويلة وأنه من غير الممكن إنزال الطفل.

وأشارت الوكالة بأن مختصا يدعى نوفل اليوسفي، قال في تصريحات لصحف تونسية، إن طلب السيدة إنزال جنينها يأتي بناء على حرجها من حالة الحمل التي فسرها الطبيب بالنادرة والاستثنائية، ذلك أن البويضة يمكن أن تختفي ولا تظهر إلا بعد نحو 30 أو 40 عاماً وهي ظاهرة تسمى عند العامة بـ''الراقد'' ويقال : (تلك المرأة ''عندها الراقد'')، ويعني ذلك أن البويضة ترقد ولا تستفيق إلا بعد مدة.