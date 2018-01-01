 بعد سيدة أزرو: سيدة عندها 80 عام حاملة وفي شهرها الرابع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قررته استئنافية سلا بخصوص ملف مرتضى إعمراشن | بوليتيك

هذا ما قررته استئنافية سلا بخصوص ملف مرتضى إعمراشن

حصري وبالصورة..جريمة بشعة بخريبكة والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

حصري وبالصورة..جريمة بشعة بخريبكة والضحية شاب في عمر الزهور

أول فيديو من تقديم أشرف بنشرقي رسميا في الندوة الصحفية‎ | بووز

أول فيديو من تقديم أشرف بنشرقي رسميا في الندوة الصحفية‎

شــــــاهد الكلام الرائع التي قالته الصحافة السعودية عن النجم المغربي بنـــشرقي + تصريح أشرف المتحمس للديربي‎ | بووز

شــــــاهد الكلام الرائع التي قالته الصحافة السعودية عن النجم المغربي بنـــشرقي + تصريح أشرف

بالفيديو..رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم و لقجع يفتتحان ملعب بركان +كواليس خاصة | بووز

بالفيديو..رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم و لقجع يفتتحان ملعب بركان +كواليس خاصة

بالصور..بعد التساقطات المطرية: شوفو حالة أشهر مقبرة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..بعد التساقطات المطرية: شوفو حالة أشهر مقبرة بمدينة الدار البيضاء

مع موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد | مجتمع

مع موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد

عـــــاجل..شوفو أشنو وقع فمحكمة الاستئناف فكازا..احتجاجا على حكم قضائي انتاحر وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــــاجل..شوفو أشنو وقع فمحكمة الاستئناف فكازا..احتجاجا على حكم قضائي انتاحر وهاشنو وقع

بالفيديو..سعد المجرد فرحان بالثلج في فرنسا | بووز

بالفيديو..سعد المجرد فرحان بالثلج في فرنسا

ماذا يريد عمو بن كيران؟

بعد سيدة أزرو: سيدة عندها 80 عام حاملة وفي شهرها الرابع

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 15:30 بعد سيدة أزرو: سيدة عندها 80 عام حاملة وفي شهرها الرابع | مجتمع
بعد سيدة أزرو: سيدة عندها 80 عام حاملة وفي شهرها الرابع
بعد أسابيع من خروج قصة ''مولات الراقد'' بأزيلال، ظهرت حالة أخرى أكثر غرابة، حيث اكتشفت سيدة تونسية في الثمانين من عمرها أنها حامل في شهرها الرابع، لتصاب بالصدمة والدهشة.

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من خروج قصة ''مولات الراقد'' بأزيلال، ظهرت حالة أخرى أكثر غرابة، حيث اكتشفت سيدة تونسية في الثمانين من عمرها أنها حامل في شهرها الرابع، لتصاب بالصدمة والدهشة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' الروسية يومه الأربعاء، نقلا عن صحف تونسية فقد شعرت السيدة بتعب مفاجئ مما اضطرها للذهاب إلى الطبيب ليفاجئها بخبر حملها بالشهر الرابع، وطالبت العجوز الأطباء في مستشفى بوزيد التونسي بالتخلص من الجنين، ولكن الطبيب رفض ذلك، بسبب فترة الحمل الطويلة وأنه من غير الممكن إنزال الطفل.

وأشارت الوكالة بأن مختصا يدعى نوفل اليوسفي، قال في تصريحات لصحف تونسية، إن طلب السيدة إنزال جنينها يأتي بناء على حرجها من حالة الحمل التي فسرها الطبيب بالنادرة والاستثنائية، ذلك أن البويضة يمكن أن تختفي ولا تظهر إلا بعد نحو 30 أو 40 عاماً وهي ظاهرة تسمى عند العامة بـ''الراقد'' ويقال : (تلك المرأة ''عندها الراقد'')، ويعني ذلك أن البويضة ترقد ولا تستفيق إلا بعد مدة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الراقد الحامل الجنين تونس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مع موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد | مجتمع

مع موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد

فضيحة وبالفيديو..تحقيق قناة فرنسية يكشف حقائق صادمة عن بيع البكارة الإصطناعية بدرب عمر بالبيضاء | مجتمع

فضيحة وبالفيديو..تحقيق قناة فرنسية يكشف حقائق صادمة عن بيع البكارة الإصطناعية بدرب عمر بالبيضاء

فيديو جد مؤلم..مغاربة تشردوا في الإمارات وتعرضوا للنصب وكيموتوا بالجوع | مجتمع

فيديو جد مؤلم..مغاربة تشردوا في الإمارات وتعرضوا للنصب وكيموتوا بالجوع

نشرة خاصة: هبوب رياح قوية اليوم الأربعاء وأمطار رعدية بهذه المناطق | مجتمع

نشرة خاصة: هبوب رياح قوية اليوم الأربعاء وأمطار رعدية بهذه المناطق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الجماهير الرجاوية تدعم الفريق الأخضر أيام قبل الديربي البيضاوي | بــووز
منذ 32 دقيقة

بالفيديو..الجماهير الرجاوية تدعم الفريق الأخضر أيام قبل الديربي البيضاوي

طريف و بالفيديو: العثماني ينصح المغاربة..غير شربو الماء ديال الروبيني بلا خوف بلا خلعة | بــووز

طريف و بالفيديو: العثماني ينصح المغاربة..غير شربو الماء ديال الروبيني بلا خوف بلا خلعة

العثماني:سنين و حنا كنشربو من الماء ديال الروبيني وحتى حاجة موقعات لينا | بــووز

العثماني:سنين و حنا كنشربو من الماء ديال الروبيني وحتى حاجة موقعات لينا

بالفيديو..مغربي جا يحتافل بتتويج المنتخب المغربي بالشان مع اللعابة ديال الرجاء وجاب ليهم الورد | بــووز

بالفيديو..مغربي جا يحتافل بتتويج المنتخب المغربي بالشان مع اللعابة ديال الرجاء وجاب ليهم ''الورد''

﻿

آخر المستجدات

هذا ما قررته استئنافية سلا بخصوص ملف مرتضى إعمراشن | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

هذا ما قررته استئنافية سلا بخصوص ملف مرتضى إعمراشن

حصري وبالصورة..جريمة بشعة بخريبكة والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

حصري وبالصورة..جريمة بشعة بخريبكة والضحية شاب في عمر الزهور

أول فيديو من تقديم أشرف بنشرقي رسميا في الندوة الصحفية‎ | بووز

أول فيديو من تقديم أشرف بنشرقي رسميا في الندوة الصحفية‎

شــــــاهد الكلام الرائع التي قالته الصحافة السعودية عن النجم المغربي بنـــشرقي + تصريح أشرف المتحمس للديربي‎ | بووز

شــــــاهد الكلام الرائع التي قالته الصحافة السعودية عن النجم المغربي بنـــشرقي + تصريح أشرف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.