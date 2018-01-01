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البنزرتي : رحيل بنشرقي إلى الهلال السعودي لن يؤثر على الوداد

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 15:17 البنزرتي : رحيل بنشرقي إلى الهلال السعودي لن يؤثر على الوداد | سبور
البنزرتي : رحيل بنشرقي إلى الهلال السعودي لن يؤثر على الوداد
يرى فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن رحيل المهاجم أشرف بنشرقي عن المجموعة للدفاع عن ألوان فريق الأهلي السعودي لن يؤثر سلبا على القلعة الحمراء.

'' شوف سبور''

يرى فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن رحيل المهاجم أشرف بنشرقي عن المجموعة للدفاع عن ألوان فريق الأهلي السعودي لن يؤثر سلبا على القلعة الحمراء.

وقال البنزرتي في خروج إعلامي، إنه يثق جيدا في مستوى اللاعبين خاصة بعد تألقهم في أدائهم الجماعي خلال فترة المعسكر التدريبي استعدادا للشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية، مؤكدا أن النادي يتوفر على لاعبين متميزين ويتمتعون بمؤهلات مهمة وبإمكانهم تشريف الجماهير العاشقة للفريق الأحمر، حسب ما أورده موقع كول منذ أسبوع.

وانتقل بنشرقي اللاعب السابق لفريقي الوداد والمغرب الفاسي إلى فريق الأهلي السعودي بعقد احترافي يمتد لثلاث سنوات بقيمة مالية بلغت 5 ملايير سنتيم.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الوداد البيضاوي فوزي البنزرتي أشرف بنشرقي

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