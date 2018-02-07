 بالصــور..مؤسسة دار الصانع تبصم على مشاركة قوية في مهرجان الصناعة التقليدية ''ميلا سوراج قند'' بالهند ﻿
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بالصــور..مؤسسة دار الصانع تبصم على مشاركة قوية في مهرجان الصناعة التقليدية ''ميلا سوراج قند'' بالهند

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 14:54 بالصــور..مؤسسة دار الصانع تبصم على مشاركة قوية في مهرجان الصناعة التقليدية ميلا سوراج قند بالهند | اقتصاد
بالصــور..مؤسسة دار الصانع تبصم على مشاركة قوية في مهرجان الصناعة التقليدية ''ميلا سوراج قند'' بالهند
في إطار اتفاقيات التعاون التي أشرف عليها الملك محمد السادس خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الهند ، يشارك المغرب في رواق ''الصناعة التقليدية المغربية''، الذي أنجزته مؤسسة دار الصانع في إطار

شـــوف تيفي:

في إطار اتفاقيات التعاون التي أشرف عليها الملك محمد السادس خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الهند ، يشارك المغرب في رواق ''الصناعة التقليدية المغربية''، الذي أنجزته مؤسسة دار الصانع في إطار برنامجها السنوي لسنة 2018 ضمن فعاليات مهرجان ''ميلا سوراج قند '' للصناعة التقليدية الذي تحتضنه نيودلهي خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير الجاري.

وحسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' يعرض حرفيون مغاربة من فنون متنوعة لأول مرة في هذا المعرض الكبير حرفهم التي تعكس غنى وتنوع منتوجات الصناعة التقليدية بالمملكة

وتشارك في رواق ''الصناعة التقليدية بالمغرب''، الذي أقيم على مساحة تبلغ حوالي 80 مترا مربعا، خمس تعاونيات تعمل في المجال وثلاثة حرفيين في عدة مهن، للتعريف بمهارات وإبداعات الصانع المغربي أمام جمهور غفير سيأتي لاكتشاف غنى وتنوع منتجات الصناعة التقليدية بالمملكة .

كما سيتم تنشيط الرواق المغربي ضمن هذا المهرجان، الذي يحج إليه أزيد من مليون زائر كل عام، من طرف مجموعة فلكلورية من فن ''كناوة''، بالإضافة إلى برمجة فقرات للتعريف بمهن الفن والصناعة التقليدية بالمملكة.

كما سيعرف الرواق المغربي، برمجة فقرات للتعريف بمهن الفن والصناعة التقليدية بالمغرب، و يتوقع أن يعرف هذا المهرجان حضور أزيد من مليون زائر كل عام.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب وزارة الصناعة التقليدية الهند

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