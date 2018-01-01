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تطور جديد في قضية المفكر الإسلامي طارق رمضان

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 14:20 تطور جديد في قضية المفكر الإسلامي طارق رمضان | دولي
تطور جديد في قضية المفكر الإسلامي طارق رمضان
بعد أيام من اعتقاله ونقله إلى سجن فلوري بباريس، ظهر تطور جديد في قضية طارق رمضان، المفكر الإسلامي السويسري، المتهم من طرف سيدتين بالاغتصاب .

''شوف تيفي''

بعد أيام من اعتقاله ونقله إلى سجن فلوري بباريس، ظهر تطور جديد في قضية طارق رمضان، المفكر الإسلامي السويسري، المتهم من طرف سيدتين بالاغتصاب .

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية يومه الأربعاء، فإن دفاع طارق رمضان، تقدم بمجموعة من الوثائق حتى يحصل موكله على البراءة، ويتعلق الأمر بتذاكر الطيران التي كان قد حجزها بتاريخ 9 أكتوبر2009، وهو التاريخ الذي يتزامن مع يوم تقديم شكاية من قبل مدعية تتهمه فيها باغتصابها.

وأكدت المصادر ذاتها أن تذاكر السفر، تشير إلى أن طارق رمضان كان في 9 من أكتوبر 2009 بالطائرة الرابطة بين لندن وليون الفرنسية، وذلك من أجل المشاركة في مؤتمر مساء نفس اليوم، مشيرة بأن المعطيات الجديدة، تتعارض وتصريحات صاحبة الدعوة، والتي قالت إنها تعرضت للاعتداء ظهر اليوم المذكور.

وأشارت ذات المصادر أن المحققين يحاولون اكتشاف حقيقة تذاكر السفر التي لم يكونوا على علم بها قبل اعتقال طارق رمضان.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وسائل إعلام شكاية المفكر الإسلامي طارق رمضان

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