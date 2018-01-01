بعد زهير فضال .. لاعب جديد يغيب عن مونديال روسيا ﻿

بات من المرتقب أن يغيب الدولي المغربي أشرف لزعر، لاعب فريق بينفينتو الإيطالي، عن نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بعدما بات خارج لائحة اللاعبين المٌؤهلين لخوض منافسات الشطر الثاني من ''الكالتشيو''، بعد

''شوف سبور''

بات من المرتقب أن يغيب الدولي المغربي أشرف لزعر، لاعب فريق بينفينتو الإيطالي، عن نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بعدما بات خارج لائحة اللاعبين المٌؤهلين لخوض منافسات الشطر الثاني من ''الكالتشيو''، بعد تعاقد الفريق الإيطالي مع اللاعب الفرنسي باكاري سانيا، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقالت صحيفة ''إل ماتينو'' الإيطالية، مؤخرا، إن وجهة الدولي المغربي ستكون إما الدوري الصيني أو الدوري الروسي اللذان مازال الميركاتو الشتوي مفتوح فيهما، وذلك من أجل استعادة ثقة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار.

يذكر أن أشرف لزعر كان قد انضم إلى بينفينتو على سبيل الإعارة قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حيث خاض 9 مباريات فقط في مسابقة الدوري سجل خلالها هدفا وحيدا.