فضيحة وبالفيديو..تحقيق قناة فرنسية يكشف حقائق صادمة عن بيع البكارة الإصطناعية بدرب عمر بالبيضاء ﻿

قامت قناة ''tv5 monde'' الفرنسية، مؤخرا، بعرض تحقيق بإحدى نشراته، والذي كشفت من خلاله عن معطيات صادمة بخصوص استعمال فتيات مغربيات للبكارة الاصطناعية لإيهام أزواجهن بأنهن محافظات على عذريتهن.

''شوف تيفي''

قامت قناة ''tv5 monde'' الفرنسية، مؤخرا، بعرض تحقيق بإحدى نشراتها، و كشفت من خلاله عن معطيات صادمة بخصوص استعمال فتيات مغربيات للبكارة الاصطناعية لإيهام أزواجهن بأنهن محافظات على عذريتهن.

ونشرت القناة الفرنسية هذا التحقيق القصير على حسابها بـ ''يوتوب'' والذي أظهر حالات فتيات، كشفن عن الأسباب التي تجعل بعض المغربيات يلجأن إلى البكارة الاصطناعية من أجل الزواج.

وقامت القناة الفرنسية باستخدام ''كاميرا خفية'' لاقتحام أشهر سوق بالبيضاء، ويتعلق الأمر بسوق درب عمر، حيث ولجت لمجموعة من المحلات وتبين لها تواجد البكارة الاصطناعية التي تصل قيمتها المادية لحوالي 200 درهم.