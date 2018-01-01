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خطير..حضيو راسكم البنات: شاب بوكوص كيسحر الفتيات بزينو وكيغتاصبهم بمراكش

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 14:09 خطير..حضيو راسكم البنات: شاب بوكوص كيسحر الفتيات بزينو وكيغتاصبهم بمراكش | حوادث و حقوق
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تمكنت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت ضواحي مراكش، أمس الثلاثاء، من اعتقال شاب في عقده الثالث، تورط في اغتصاب وسرقة العديد من الفتيات.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت ضواحي مراكش، أمس الثلاثاء، من اعتقال شاب في عقده الثالث، تورط في اغتصاب وسرقة العديد من الفتيات.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب الملقب بـ ''البرق'' البالغ من العمر 34 سنة، كان يوقع ضحايا في شركه بالاعتماد على وسامته ، حيث يعمد إلى استدراجهن واغتصابهن بطريقة وحشية قبل سرقة ما بحوزتهن.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك، توصلت مؤخرا، بالعديد من الشكايات في حق المعني بالأمر، ما مكن من اعتقاله متلبسا بمحاولة استدراج ضحية أخرى بمحطة لسيارات الأجرة، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البرق شاب الضحايا الاغتصاب

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