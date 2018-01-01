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السلامي يوضح لـ''شوف سبور'' حقيقة مرافقته هيرفي رونار لمونديال روسيا

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 14:00 السلامي يوضح لـشوف سبور حقيقة مرافقته هيرفي رونار لمونديال روسيا | سبور
السلامي يوضح لـ''شوف سبور'' حقيقة مرافقته هيرفي رونار لمونديال روسيا
نفى جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي سابقا، الأخبار التي راجت مؤخرا حول تكليفه بمهمة رفقة المنتخب الوطني الأول، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

نفى جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي سابقا، الأخبار التي راجت مؤخرا حول تكليفه بمهمة رفقة المنتخب الوطني الأول، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد جمال السلامي، في تصريح لـ''شوف سبور'' أنه لم يعقد أي اجتماع مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، و المدير التقني ناصر لارغيت، بالإضافة إلى الناخب الوطني هيرفي رونار.

ويذكر أن الإطار الوطني، جمال السلامي، قد توج يوم الأحد الماضي، رفقة المنتخب المحلي بلقب إفريقيا للاعبين المحليين، بعد فوزهم على المنتخب النيجيري بأربعة أهداف نظيفة.

‫شوف تيفي

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جمال السلامي هيرفي رونار شوف سبور

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