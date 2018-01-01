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فيديو جد مؤلم..مغاربة تشردوا في الإمارات وتعرضوا للنصب وكيموتوا بالجوع

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 13:48 فيديو جد مؤلم..مغاربة تشردوا في الإمارات وتعرضوا للنصب وكيموتوا بالجوع | مجتمع
فيديو جد مؤلم..مغاربة تشردوا في الإمارات وتعرضوا للنصب وكيموتوا بالجوع
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، ظهر خلاله شابان مغربيان، يعيشان التشرد بالإمارات، كشفا عن تعرضهما للنصب والاحتيال على يد أحد الأشخاص.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، ظهر خلاله شابان مغربيان، يعيشان التشرد بالإمارات، كشفا عن تعرضهما للنصب والاحتيال على يد أحد الأشخاص.

ويظهر هذا الفيديو شابين مغربيين وهما يكشفان لملتقطه بواسطة عدسة هاتفه النقال بأنهما حلا بالإمارات بعد منح شخص مبلغ 4 ملايين سنتيم، موضحين بأنهما وجدا أنفسهما بعد ذلك في الشارع بدون أكل أو معين.

وطالب الشابان المغربيان بإنصافهما وتقديم يد المساعدة لهما للعثور على عمل حتى يتمكنا من إعانة أسرتيهما، مؤكدين بأن الشخص الذي قام بالنصب عليهما يدعى ''مروان'' وينحدر من مدينة مراكش.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الإمارات النصب الشارع مراكش

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