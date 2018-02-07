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بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 13:38 صادم وبالصورة..مهووس كيتعدى على البنات اللي لابسين الصايات وكياخذ ليهم الملابس الداخلية | دولي
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تمكنت الشرطة الروسية بموسكو، خلال شهر فبراير الجاري، من وضع حد لنشاط مهووس جنسي من تركيا، تورط في الهجوم على نساء لسرقة ملابسهن الداخلية.

''شوف تيفي''

تمكنت الشرطة الروسية بموسكو، خلال شهر فبراير الجاري، من وضع حد لنشاط مهووس جنسي من تركيا، تورط في الهجوم على نساء لسرقة ملابسهن الداخلية.

وحسب ما كشف عنه موقع ''mk.ru'' الروسي أمس الثلاثاء، فإن الأمر يتعلق بتركي يبلغ من العمر 33 سنة، كان يهاجم الفتيات اللائي ترتدين التنانير لسرقة ملابسهن الداخلية، حيث يعمد إلى ضربهن من الخلف لتفقدن وعيهن، قبل أن يقوم بإزالة سراولهن الداخلية.

وأشار الموقع الروسي أن التركي المعتقل متزوج بروسية وأب لطفل يبلغ من العمر 3 أشهر، ويعمل كمدير بشركة بناء في موسكو.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملابس الداخلية الفتيات المعتقل تركي

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