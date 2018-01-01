تداريب انفرادية لنجم الوداد الرياضي استعدادا ''للديربي البيضاوي'' ﻿

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن إسماعيل الحداد لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، خاض تداريب انفرادية بمركب بنجلون، يوم أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي ''الرجاء الرياضي'' يوم

''شوف سبور''

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن إسماعيل الحداد لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، خاض تداريب انفرادية بمركب بنجلون، يوم أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي ''الرجاء الرياضي'' يوم السبت القادم، على أرضية ملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء، برسم مؤجل الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.

وأضافت نفس المصادر، أن مدرب الفريق الأحمر التونسي فوزي البنزرتي، يعول كثيرا على خدمات اللاعب الودادي ، في مباراة الديربي البيضاوي.

وكان فوزي البنزرتي، قد منح اللاعبين الذين شاركوا رفقة المنتخب المحلي، يومي راحة، بعد تتويجهم بلقب إفريقيا للاعبين المحليين.