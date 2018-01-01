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وزارة أخنوش تطلق برنامجا لدعم علف الماشية بالأقاليم المتضررة من موجة البرد والثلوج

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 12:58 وزارة أخنوش تطلق برنامجا لدعم علف الماشية بالأقاليم المتضررة من موجة البرد والثلوج | بوليتيك
وزارة أخنوش تطلق برنامجا لدعم علف الماشية بالأقاليم المتضررة من موجة البرد والثلوج
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياة والغابات أنها أطلقت برنامجا لدعم تغذية المواشي من خلال تموين مربي الماشية بالشعير المدعم، وذلك في 22 من الأقاليم التي مستها موجة البرد

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياة والغابات أنها أطلقت برنامجا لدعم تغذية المواشي من خلال تموين مربي الماشية بالشعير المدعم، وذلك في 22 من الأقاليم التي مستها موجة البرد والثلوج.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الأقاليم المستفيدة من هذا البرنامج تتمثل في أزيلال وبني ملال وخنيفرة والرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وبولمان وإفران وصفرو وتاونات وتازة والحوز وشيشاوة وفكيك وكرسيف وتاوريرت وشتوكا أيت باها وتارودانت والحسيمة وشفشاون.

وأضاف البلاغ أن بعض المناطق واجهت بالفعل صعوبات على مستوى الإمدادات بسبب الثلوج التي أدت إلى إغلاق بعض الطرق في بعض المناطق الجبلية، وبالتالي طرحت صعوبات في ضمان تغذية القطيع بصورة منتظمة بهذه المناطق. ودعت وزارة الفلاحة مربي الماشية المعنيين بمشاكل تغذية المواشي في هذه الأقاليم، الذين يحتاجون للتموين بالشعير المدعم، إلى الاتصال بالمصالح الجهوية التابعة للوزارة (المديريات الإقليمية للفلاحة ومصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية).

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المغرب شوف تيفي وزارة الفلاحة والصيد البحري الماشية الثلوج الأعلاف

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