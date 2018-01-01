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نشرة خاصة: هبوب رياح قوية اليوم الأربعاء وأمطار رعدية بهذه المناطق

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 12:43 نشرة خاصة: هبوب رياح قوية اليوم الأربعاء وأمطار رعدية بهذه المناطق | مجتمع
نشرة خاصة: هبوب رياح قوية اليوم الأربعاء وأمطار رعدية بهذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية وأمطار رعدية، مهمة محليا يومي الأربعاء والخميس بالعديد من أقاليم المملكة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية وأمطار رعدية، مهمة محليا يومي الأربعاء والخميس بالعديد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن رياحا قوية ستهم اليوم الأربعاء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا، أقاليم آسفي والصويرة وأكادير وإنزكان وتزنيت وسيدي إفني وكلميم وطانطان والعيون والسمارة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل، اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا من يوم غد الخميس، أمطار رعدية محليا يحتمل أن تكون مصحوبة أحيانا ببرد، بكل من أقاليم الجديدة وآسفي والصويرة وأكادير وإنزكان وتزنيت وسيدي إفني وكلميم وطانطان وطرفاية واليوسفية والحوز ومراكش وشيشاوة.

 

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