الملك محمد السادس يُعزي أسرة المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم عبد الجليل فنجيرو، المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء، الذي وافاه الأجل المحتوم أمس الثلاثاء بالرباط عن عمر ناهز 80 سنة.

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بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم عبد الجليل فنجيرو، المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء، الذي وافاه الأجل المحتوم أمس الثلاثاء بالرباط عن عمر ناهز 80 سنة.

وأعرب الملك لأسرة الراحل، ومن خلالها لكافة أهله وذويه، ولأسرته الإعلامية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان أحد أبناء المغرب البررة، المشهود له بالكفاءة والحنكة في مختلف المسؤوليات الصحفية والدبلوماسية التي تقلدها، في تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها.

ومما جاء في البرقية الملكية ''فالله تعالى نسأل أن يجزي الراحل خير الجزاء على ما أسداه من جليل الأعمال لوطنه ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، ويلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء''.