عــاجل..''جابتها فراسها''..لقا مرتو دايرة ليه السحور فالعازل الطبي فكازا وهاشنو دار..ردة فعل قوية ﻿

عاشت محكمة الأسرة بالدارالبيضاء، يومه الأربعاء على وقع أطوار قضية مثيرة بعدما رفع زوج مغربي دعوى طلاق الشقاق وأوكل محاميا للانفصال عن زوجته بعد عِشرة دامت لأزيد من 9 سنوات.

شـــوف تيفي:

عاشت محكمة الأسرة بالدارالبيضاء، يومه الأربعاء على وقع أطوار قضية مثيرة بعدما رفع زوج مغربي دعوى طلاق الشقاق وأوكل محاميا للانفصال عن زوجته بعد عِشرة دامت لأزيد من 9 سنوات.

و كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن الزوج يرجع سبب عدم رغبته في العيش مع زوجته بعدما وجد أعمال سحر و شعوذة في عازل طبي تحت وسادته و بعدما واجه زوجته بالأمر اعترفت أنها هي من قامت بذلك و اتجهت للشعوذة للحفاظ على عش الزوجية خصوصا بعدما شكت في تصرفاته، إلا أن ردة فعل الزوج كانت قوية و قرر الانفصال عنها.

و تعيش الزوجة و الأم لطفلين على وقع صدمة قوية بعدما وجدت نفسها مُشردة بدون مأوى حيث طردها الزوج رفقة أطفالها إلى الشارع.