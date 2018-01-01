بسبب الثلوج: موظف بمديرية التجهيز والنقل يتعرض لحادث خطير ﻿

تعرض موظف بمديرية التجهيز والنقل بتاونات، أمس الثلاثاء، لحادثة سير خطيرة، كادت أن تودي بحياته، خلال قيام بجولة على الطرق التي إجتاحتها الثلوج بتاونات.

''شوف تيفي''

تعرض موظف بمديرية التجهيز والنقل بتاونات، أمس الثلاثاء، لحادثة سير خطيرة، كادت أن تودي بحياته، خلال قيام بجولة على الطرق التي إجتاحتها الثلوج بتاونات.

وحسب مصادر محلية فإن الموظف وخلال قيامه بمعاينة الطرق المقطوعة بسبب الثلوج ، من أجل فتحها وفك العزلة عن الساكنة، تعرض للحادثة وأصيب ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بفاس، حيث يرقد بقسم العناية المركزة.

وأشارت ذات المصادر أن وزير التجهيز و النقل عبد القادر عمارة، حل بدوره يوم أمس الثلاثاء بمدينة ميدلت، وذلك بعد أن حاصرت الثلوج الساكنة وخاصة بالقرى والدوواير.