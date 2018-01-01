أجواء حماسية رائعة بتداريب الرجاء قبل الديربي البيضاوي ﻿

أجواء حماسية رائعة بين اللاعبين خلال الحصة التدريبية ليومه الأربعاء لفريق الرجاء البيضاوي والتي تزامنت مع عودة لاعبي المنتخب المحلي بعد تتويجهم بلقب عصبة الأبطال الإفريقية على حساب منتخب

شوف سبور : رشيد محمودي

أجواء حماسية رائعة بين اللاعبين خلال الحصة التدريبية ليومه الأربعاء لفريق الرجاء البيضاوي والتي تزامنت مع عودة لاعبي المنتخب المحلي بعد تتويجهم بلقب عصبة الأبطال الإفريقية على حساب منتخب نيجيريا.

وحسب ماعاينته شوف سبور، بملعب مولاي رشيد، بالدار البيضاء، فإن كلا من أناس الزنيتي وبدر بانون وعبد الإله الحافيظي وعبد الجليل جبيرة استقبلوا استقبال الأبطال من طرف باقي اللاعبين في جو مرح وكلهم طاقة إيجابية.

ويبدو أن المشاكل المادية التي يعاني منها الفريق لم تؤثر سلبا على نفسية اللاعبين رغم الوعود الكثيرة التي وعد بها سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء بخصوص منح مستحقاتهم المادية قبل مباراة الديربي.