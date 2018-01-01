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يا ربي السلامة..مجزرة تطوان كادت أن تتكرر: مقرقب حاصر والدته وشقيقته وكان باغي يقتلهم+تفاصيل مرعبة

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 11:37 يا ربي السلامة..مجزرة تطوان كادت أن تتكرر: مقرقب حاصر والدته وشقيقته وكان باغي يقتلهم+تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..مجزرة تطوان كادت أن تتكرر: مقرقب حاصر والدته وشقيقته وكان باغي يقتلهم+تفاصيل مرعبة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجزرة حي بوسافو، كادت أن تتكرر ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بحي التقنية بمدينة تطوان، بعد أن حاصر شاب ''مقرقب'' والدته وشقيقته داخل منزل الأسرة وهدد بقتلهما بواسطة سلاح

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجزرة حي بوسافو، كادت أن تتكرر ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بحي التقنية بمدينة تطوان، بعد أن حاصر شاب ''مقرقب'' والدته وشقيقته داخل منزل الأسرة وهدد بقتلهما بواسطة سلاح أبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن الشاب كان في حالة هيستيرية واعتدى على والدته وشقيقته وهدد بقتلهما وهو ما أثار رعب وهلع جيران وساكنة الحي المذكور.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان، وتمكنت من إيقاف المعني بالأمر الذي تم نقله بعد ذلك إلى مستشفى الأمراض العقلية بسبب الحالة التي كان عليها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مجزرة السلاح الأبيض

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