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''جبهة بوليساريو.. من حلم التحرر إلى أوهام الانفصال''

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 11:10 جبهة بوليساريو.. من حلم التحرر إلى أوهام الانفصال | دولي
''جبهة بوليساريو.. من حلم التحرر إلى أوهام الانفصال''
خارج كتاباته الإبداعية التي تتراوح بين الرواية ''ذاكرة الغياب'' والشعر''سطوة العتمة'' والشذرة ''الصحو مثير للضجر'' يطل علينا الصحافي والكاتب عبد العزيز كوكاس من زاوية موضوع سياسي هذه المرة، بكتاب جديد

شـــوف تيفي:

خارج كتاباته الإبداعية التي تتراوح بين الرواية ''ذاكرة الغياب'' والشعر''سطوة العتمة'' والشذرة ''الصحو مثير للضجر'' يطل علينا الصحافي والكاتب عبد العزيز كوكاس من زاوية موضوع سياسي هذه المرة، بكتاب جديد موسوم بعنوان: ''جبهة بوليساريو.. من حلم التحرر إلى أوهام الانفصال''، الذي يعكس رؤية مغايرة للصراع بجنوب الصحراء، يقدم الزميل كوكاس كتابه الذي يقع في 162 من الحجم المتوسط، قائلا:''حاولت أن أقدم في هذا الكتاب، ما كنت قد اشتغلت عليه في مسار تطور حركة بوليساريو خارج القراءات الرائجة، المسكونة بعنف لغوي يخفي تحت طبقاته الكثير من الحقائق، وها أنا أقدم هنا حصيلة جزء من مسار حركة كان كافيا طول الزمن أن يلبس نشأتها الكثير من طبقات الكذب وتصبح لغة التوصيف من هذا الطرف أو ذاك، لغة عنيفة لها مخالب وأنياب، ذلك أن الحقيقة هي أول ضحية في لحظة الصراع، والصدق هو الشهيد الأكبر في ساحة تاريخ أُدخل مختبرات العديد من الدول لها مصلحة في استدامة الأزمة.

في قضية الصحراء، اكتشفت أن المغرب هو ضحية النظر إليه من بعيد، ما يصاغ عن الوحدة الترابية للمملكة، هو وجهة نظر الأجانب وتصوراتهم عن واقع لا يقيمون فيه، ولا يسكنون لغته ورموزه وإشاراته، أنتجوا ''مغربا'' صنعوه، وأضحينا نستشهد باللغة التي فُهم بها المغرب الذي نسكنه ويسكننا.. إما مغرب سياحي بارد أشبه بصور البطائق البريدية منمق مثل الصفحات الإشهارية، وإما مغرب بعيد قادم من بدائية ضاربة في التاريخ، منشطر على ذاته، متناقض مع مكوناته'' رغم أن المقيم الفرنسي الجنرال ليوطي حين دخل المغرب كتب استثناء:''لقد وجدنا هنا شعبا.. وجدنا هنا دولة''.

كتاب جبهة بوليساريو الجديد يحاول الإجابة عن أسئلة تعتبر جزءا أساسيا من صراع عمر طويلا، كيف تحولت بوليساريو من حركة تحررية بأطر مغربية جلها درست في الجامعات المغربية وانحدر العديد منها من جنود ''جيش التحرير''، إلى حركة انفصالية في لحظة دقيقة من تحرير المغرب للصحراء؟ من هي الأطراف الحقيقية في أزمة الصحراء الغربية؟ ''بوليساريو الداخل'' هل هو حقيقة أم مجرد صناعة إعلامية؟ ما العلاقة بين ''بوليساريو الداخل'' وبوليساريو الخارج؟ كيف يؤدي المغرب فاتورة كسل القانون الدولي في تحديد مفاهيم الوحدة وتقرير المصير؟... وأسئلة كثيرة يحاول هذا الكتاب مقاربتها من خلال وقائع وأحداث، مواقف وتصريحات...

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