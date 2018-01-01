بعد الشــان..الهداف أيوب الكعبي أغلى صفقة في تاريخ البطولة الوطنية الاحترافية ﻿

بعد تألقه اللافت للنظر في منافسات كأس افريقيا للمحليين و مساهمته الكبيرة في تتويج المنتخب المحلي بلقب الشان،كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي يومه الأربعاء،أن فوزي لقجع رئيس الفريق البركاني يسعى لجعل

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

بعد تألقه اللافت للنظر في منافسات كأس افريقيا للمحليين و مساهمته الكبيرة في تتويج المنتخب المحلي بلقب الشان،كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي يومه الأربعاء،أن فوزي لقجع رئيس الفريق البركاني يسعى لجعل صفقة أيوب الكعبي، أغلى صفقة في تاريخ الكرة المغربية على مستوى الاحتراف.

و قالت مصادرنا،إن إدارة الفريق البركاني رفضت عدة عروض توصلت بها و تشبتت بإبن الراسينغ البيضاوي الذي أكد لقجع أنه سيكون هدافا محترفا على أعلى المستويات في المستقبل القريب.



و كشفت مصادرنا أن إدارة فريق نهضة بركان، قد ضاعفت راتب نجم المنتخب المغربي للمحليين، أيوب الكعبي، خمس مرات، وذلك بعد تألقه في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، حيث توج هدافا للمنافسة بتسعة أهداف ، مضيفة ، أن مسؤولي النادي البركاني، قرروا رفع الراتب الشهري للكعبي من أجل تحصينه ضد إغراءات الأندية الكبرى في أوروبا و الخليج العربي التي تسعى لضمه.

يذكر أن أيوب الكعبي سيكون حاضرا في المباراتين المقبلتين ، للمنتخب الوطني الأول، عندما يواجه كلا من منتخب صربيا يوم الجمعة 23 مارس المقبل بطورينو و منتخب أوزبكستان 27 مارس المقبل بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بعدما أبدى هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني، إعجابه الكبير بمستوى مهاجم النهضة البركانية خلال ''الشان''.