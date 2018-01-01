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منع ارتداء النقاب و اللحية الزائفة في هذه الدولة

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 10:53 منع ارتداء النقاب و اللحية الزائفة في هذه الدولة | دولي
منع ارتداء النقاب و اللحية الزائفة في هذه الدولة
اقترحت السلطات الدانماركية فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، أو البرقع، الذي يغطي الوجه وكامل أعضاء الجسم، إضافة إلى حظر ارتداء أقنعة التزلج التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

شـــوف تيفي: وكالات

اقترحت السلطات الدانماركية فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، أو البرقع، الذي يغطي الوجه وكامل أعضاء الجسم، إضافة إلى حظر ارتداء أقنعة التزلج التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

واعتبر وزير العدل الدانماركي سورين بيب بولسن أنّ بقاء الوجه مخفيا عند الاجتماع مع آخرين في الأماكن العامة، يتنافى مع قيم المجتمع الدانماركي، أو احترام المجتمع.

وتشمل عملية الحظر الحجاب الذي يغطي الوجه بشكل كلي مثل النقاب وأقنعة الوجه واللحية الزائفة، إلاّ أنّ الأمر لا ينطبق على الأقنعة الواقية.

وأشار بيان لوزارة العدل إلى أنّ عناصر الأمن ومديريات الشرطة والمحاكم ستقوم بعملية تقييم ما إذا كانت الملابس قد انتهكت الحظر أم لا.

 

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شـــوف تيفي المرب نقاب منع برقع

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