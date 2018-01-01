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زلزال يُطيح بـ 10 مسؤولات بالدرك

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 10:33 زلزال يُطيح بـ 10 مسؤولات بالدرك | بوليتيك
زلزال يُطيح بـ 10 مسؤولات بالدرك
أحدث الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو قائد الدرك الملكي زلزالا غير مسبوق بالمصالح الاجتماعية للدرك وأعفى 10 مسؤولات برتب كولونيل وكومندار وقبطان ومساعد بالمصالح الاجتماعية بالجهاز ونقلن بأمر كتابي

شوف تيفي

أحدث الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو قائد الدرك الملكي زلزالا غير مسبوق بالمصالح الاجتماعية للدرك وأعفى 10 مسؤولات برتب كولونيل وكومندار وقبطان ومساعد بالمصالح الاجتماعية بالجهاز ونقلن بأمر كتابي للاشتغال بمصالح أخرى بمقر القيادة العليا بعدما قضين سنوات بالمصالح الاجتماعية ضمنهن المسؤولة الثانية عن القطاع برتبة عقيد.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر يومه الأربعاء، فإن القائد الجديد للدرك توصل بتقرير يفيد أن عدد الموظفات بالمصالح الإجتماعية للجهاز كثير مقارنة مع باقي المصالح في الوقت الذي تعاني فيه أقسام أخرى خصاصا مهولا في الموارد البشرية فأصدر أمرا بتنقيلهن إلى مصالح تكوين الأطر وأقسام أخرى لإعطاء نفس جديد للعمل.

وتوجهت الدركيات بداية من الأسبوع الجاري من مقر عملهن السابق إلى مقر القيادة العليا، كما تداولت معلومات تفيد أن التقرير الذي توصل به قائد الدرك بخصوص المصالح الاجتماعية يحمل معطيات تفيد أن بعض المسؤولات كن محميات من قبل صقور مقربة من الجنرال السابق حسني بنسليمان الذي أحيل على التقاعد في 5 دجنبر الماضي.

هذا واعتبر المصدر نفسه أن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه الذي استهدف العنصر النسوي في الجهاز.

 

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شوف تيفي بوليتيك إطاحة العنصر النسوي الدرك الملكي

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