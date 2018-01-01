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صحيفة بريطانية: بعد تألقه في الشان..الكـــعبي في أوروبا

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 10:30 صحيفة بريطانية: بعد تألقه في الشان..الكـــعبي في أوروبا | سبور
صحيفة بريطانية: بعد تألقه في الشان..الكـــعبي في أوروبا
أكدت صحيفة بريطانية، أن خمسة لاعبين من نجوم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ''الشان''، يستحقون الانتقال إلى أندية أوروبية عما قريب، بعد أدائهم الراقي خلال ''الشان''.

''شوف سبور''

أكدت صحيفة بريطانية، أن خمسة لاعبين من نجوم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ''الشان''، يستحقون الانتقال إلى أندية أوروبية عما قريب، بعد أدائهم الراقي خلال ''الشان''.

وضمت اللائحة التي نشرتها صحيفة ''ذي صن'' البريطانية، و نقلتها يومية العلم في عددها الصادر يومه الأربعاء، ( ضمت) أيوب الكعبي، مهاجم النهضة البركانية، ووليد الكرتي، لاعب الوداد الرياضي، المهاجم الغيني، سيكو أمادو كامارا، والمهاجم النيجيري، غابرييل أوكيشوكو، بالإضافة الى المهاجم الأوغندي محمد شابا.

وقالت الصحيفة، إن الهداف التاريخي ''للشان'' بتسعة أهداف خلال خمس مباريات فقط يعتبر من بين أفضل اللاعبين الأفارقة، أما الكرتي، فاعتبرته من أمهر لاعبي الدوري المغربي، خلال السنين الأخيرة، حيث أن إمكانياته كبيرة، على الرغم من الصعوبة التي يجدها في حجز مكان له بالقائمة النهائية للمنتخب الأول، الذي سيشارك في نهائيات مونديال روسيا 2018.

ويذكر أن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، كان قد حقق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين يوم الأحد الماضي، بعد تغلبه على نظيره النيجيري بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

 

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شوف تيفي المغرب الكرتي الكعبي الشان المنتخب المحلي دي صن العلم

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