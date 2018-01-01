حسبان يخصص منحة مغرية للاعبي الرجاء للفوز على الوداد في الديربي ﻿

علمت''شوف سبور'' من مصادر رجاوية ، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، خصصوا منحة مالية مغرية للاعبي الفريق الأخضر، من أجل الظفر بثلاث نقاط، أمام الغريم التقليدي الوداد الرياضي، برسم مؤجل الدورة 10 من

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

علمت''شوف سبور'' من مصادر رجاوية ، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، خصصوا منحة مالية مغرية للاعبي الفريق الأخضر، من أجل الظفر بثلاث نقاط، أمام الغريم التقليدي الوداد الرياضي، برسم مؤجل الدورة 10 من البطولة الاحترافية.

وكشفت نفس المصادر، أن مسؤولي الفريق الأخضر، قرروا منح 10 آلاف درهم لكل لاعب في حال تحقيق الفوز في الديربي البيضاوي رقم 124.

ويذكر أن مباراة الديربي بين الوداد الرياضي و الرجاء الرياضي ، ستجرى يوم السبت المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس بداية من الساعة الثالثة عصرا لحساب مؤجل الجولة 10 من الدوري الاحترافي .