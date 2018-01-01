فضيحة..طفلة عمرها 11 سنة ولدات من خوها ﻿

فضيحة من العيار الثقيل، هزت إسبانيا، بداية الأسبوع الجاري، بعد أن وضعت طفلة إسبانية تبلغ من العمر11 عاما، طفلا، بمستشفى مدينة مرسية جنوب شرقي البلاد، وهي تعاني نتيجة ألم في المعدة، حيث لم تكن تدرك

''شوف تيفي''

فضيحة من العيار الثقيل، هزت إسبانيا، بداية الأسبوع الجاري، بعد أن وضعت طفلة إسبانية تبلغ من العمر11 عاما، طفلا، بمستشفى مدينة مرسية جنوب شرقي البلاد، وهي تعاني نتيجة ألم في المعدة، حيث لم تكن تدرك بأنها حامل.

وحسب ما كشف عنه موقع ''يورو ويكلي'' الإسباني، أمس الثلاثاء، فقد أجرى الأطباء الفحوصات على الطفلة بعد وصولها للمستشفى وتبين لهم بأن الأمر يتعلق بألم المخاض، مشيرا إلى أن الأطباء، قاموا بإجراء عملية قيصرية للطفلة التي وضعت مولودا في صحة جيدة.

وأوضح ذات الموقع أن المعطيات الأولى التي وصلت إليها الشرطة، تشير إلى أن الطفلة كانت حاملا من شقيقها البالغ من العمر 14 سنة، مشيرا بأن فحصا للحمض النووي سيتم إجراؤه للتأكد من الحقيقة.