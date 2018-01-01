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فريق الوداد يعاني من أزمة نتائج ويطالبون بمستحقاتهم +فيديو

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 09:30 فريق الوداد يعاني من أزمة نتائج ويطالبون بمستحقاتهم +فيديو | سبور
فريق الوداد يعاني من أزمة نتائج ويطالبون بمستحقاتهم +فيديو
يتخبط فريق الوداد البيضاوي لكرة اليد في عدة مشاكل منها المشاكل المادية إذ أن جل اللاعبين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية لحدود الساعة.

شوف سبور

يتخبط فريق الوداد البيضاوي لكرة اليد في عدة مشاكل منها المشاكل المادية إذ أن جل اللاعبين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية لحدود الساعة.

وحسب ما كشفته صفحة الوداد البيضاوي لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن اللاعبين وفضلا عن عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية إلا أنهم يتخبطون في أزمة نتائج حيث يصارعون من أجل البقاء في قسم الأضواء وتفادي النزول للقسم الثاني.

ومن جهتها، استنكرت الجماهير الغيورة على فريق الوداد الوضع الذي يعيش فيه فرع كرة اليد مطالبين من جامعة كرة اليد التدخل لحل الأزمة.

 

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