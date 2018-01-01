هذه أقوى الأسماء المرشحة لخلافة مريم بنصالح على رأس الباطرونا ﻿

كشفت مصادر ''المشعل'' بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن لائحة الأسماء المرشحة بقوة لخلافة مريم بنصالح شقرون على رأس الباطرونا خلال السنوات الأربعة المقبلة، تنحصر في عبد الإله حفضي رئيس فريق CGEM

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر ''المشعل'' بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن لائحة الأسماء المرشحة بقوة لخلافة مريم بنصالح شقرون على رأس الباطرونا خلال السنوات الأربعة المقبلة، تنحصر في عبد الإله حفضي رئيس فريق CGEM بمجلس المستشارين، ومحمد مراكشي النائب السابق لرئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأوضحت مصادرنا المؤذونة داخل تنظيم الباطرونا، والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الأسماء التي تروج خارج نطاق هذين المرشحين لخلافة مالكة مياه سيدي علي ووالماس، عارية من الصحة، وإن لم يتم لحدود إعلان أي مسؤول داخل هياكل الإتحاد العام لمقاولات المغرب، عن نيته الترشح لهذا المنصب الهام.

تصريحات تأتي على هامش انعقاد المجلس الإداري للباطرونا يوم الثلاثاء الماضي بمدينة الراشيدية، والذي تم خلاله مناقشة جدول أعمال خاص بتحديد تاريخ انتخاب الرئيس الجديد للإتحاد العام لمقاولات المغرب وفقا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد، حيث أشارت مصادرنا، إلى أن المجلس الإداري الذي ينعقد مرة كل شهرين، حدد موعد 15 مارس المقبل لفتح ملف الترشيحات في وجه الراغبين في خلافة مريم بنصالح على رأس CGEM، وذلك لفترة ستبقى مفتوحة لمدة شهر كامل على أساس أن تعقبها حملة المرشحين قبل حلول موعد الإنتخاب في شهر ماي المقبل.

واعتبرت مصادر ''المشعل'' بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن ورود إسمي حفضي والمراكشي كمرشحين أقوياء لقيادة تنظيم رجال الأعمال في المرحلة المقبلة، أملته إرادة مسؤولين بعدد من الفيدراليات القطاعية داخل هياكل الباطرونا، خصوصا أن عبد الإله حفضي شغل لفترة طويلة رئاسة فيدرالية النقل واكتسب تجربة كبيرة على ضوء

ممارسته لمهام الدفاع عن حقوق رجال الأعمال داخل المؤسسة البرلمانية، باعتباره رئيساً للإتحاد لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، كما أن محمد مراكشي الذي خٓبِر ممارسة التدبير عن قرب داخل تنظيم الباطرونا حينما كان نائبا لمريم بنصالح، سبق له أيضاً أن ترأس فيدرالية الصناعات الغذائية والتحويلية بالمغرب