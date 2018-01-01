مثير..شخص أخفى عن مشغله بأنه أعمى لمدة 15 سنة ﻿

تمكن شخص بألمانيا من تحقيق حلمه وأصبح عاملاً في حانة لإحدى الفنادق المرموقة، لكن المثير في قصته هو إخفاؤه لسر عن مشغله لمدة 15 سنة، بأنه أعمى.

''شوف تيفي''

تمكن شخص بألمانيا من تحقيق حلمه وأصبح عاملاً في حانة لإحدى الفنادق المرموقة، لكن المثير في قصته هو إخفاؤه لسر عن مشغله لمدة 15 سنة، بأنه أعمى.

وحسب موقع قناة '' dw'' الألمانية فإن ساليا كاهوت فقد بصره أثناء دراسته وتعثر بذلك حلمه في أن يصبح عاملاً في حانة أو في مطعم، إلا أنه أصر على تحقيق هدفه حتى حصل على عمل في حانة تابعة لأحد الفنادق المرموقة لكنه لم يخبر صاحب العمل أنه يرى فقط بنسبة 5 في المائة.

وأوضح الموقع المذكور أن ساليا، أخفى هذا السر لأن أصحاب العمل لا يرحبون بتوظيف الناس ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه يصعب في ما بعد طردهم من العمل، في حال تقصيرهم فيه، مشيرا إلى أن ساليا وفي فترات الفراغ، كان يتدرب في الحانة على تحديد نوع الشراب من شكل القنينة وتمييز الكؤوس بواسطة اللمس والإحساس، ورغم الإعاقة البصرية ارتقى في مسيرته المهنية بالحانة، لكن الخوف من كشف حقيقته ظلت تشغل باله ما تسببت له بالإكتئاب.

وأكد الموقع أن ساليا وبعد تغلبه على هذه الأزمة قرر تأليف كتاب عن مسيرته المهنية بعنوان: ''موعد أعمى مع الحياة''، واليوم يشغل منصب مشرف إداري في مدينة هامبورغ الألمانية.