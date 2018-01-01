هام للمغاربة..البرد بزاف وأمطار وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والهضاب العليا وشمال وداخل البلاد.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والهضاب العليا وشمال وداخل البلاد.

وستتساقط ثلوج ضعيفة إلى معتدلة بكل المرتفعات والهضاب العليا التي يفوق علوها 1200 متر. كما ستهم أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية معتدلة إلى محليا مهمة المناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، خصوصا المناطق المتواجدة بين آسفي والعيون خلال المساء والليلة القادمة.

وستسجل أمطار أو زخات متفرقة بالشمال والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية. وعدا ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا على العموم. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي وأحيانا غربية عموما بالبلاد، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية مع هبوب رياح رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 10 وناقص 5 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 05 وصفر درجة جنوب المنطقة الشرقية و شمال السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين درجة واحدة و06 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب واللوكوس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وستكون مابين 06 و12 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين ناقص 02 و 04 درجات بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية والرحامنة والحوز والشياظمة، وما بين 11 و16 درجة بالقرب من السواحل والسفوح الجنوبية الشرقية ودكالة وعبدة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 16 و 21 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين مهدية وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.