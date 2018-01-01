 هام للمغاربة..البرد بزاف وأمطار وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري وبالصورة..جريمة بشعة بخريبكة والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

حصري وبالصورة..جريمة بشعة بخريبكة والضحية شاب في عمر الزهور

أول فيديو من تقديم أشرف بنشرقي رسميا في الندوة الصحفية‎ | بووز

أول فيديو من تقديم أشرف بنشرقي رسميا في الندوة الصحفية‎

شــــــاهد الكلام الرائع التي قالته الصحافة السعودية عن النجم المغربي بنـــشرقي + تصريح أشرف المتحمس للديربي‎ | بووز

شــــــاهد الكلام الرائع التي قالته الصحافة السعودية عن النجم المغربي بنـــشرقي + تصريح أشرف

بالفيديو..رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم و لقجع يفتتحان ملعب بركان +كواليس خاصة | بووز

بالفيديو..رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم و لقجع يفتتحان ملعب بركان +كواليس خاصة

بالصور..بعد التساقطات المطرية: شوفو حالة أشهر مقبرة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..بعد التساقطات المطرية: شوفو حالة أشهر مقبرة بمدينة الدار البيضاء

مع موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد | مجتمع

مع موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد

عـــــاجل..شوفو أشنو وقع فمحكمة الاستئناف فكازا..احتجاجا على حكم قضائي انتاحر وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــــاجل..شوفو أشنو وقع فمحكمة الاستئناف فكازا..احتجاجا على حكم قضائي انتاحر وهاشنو وقع

بالفيديو..سعد المجرد فرحان بالثلج في فرنسا | بووز

بالفيديو..سعد المجرد فرحان بالثلج في فرنسا

بالفيديو..عادل العماري كيعطي القاصح لمشجع المغرب الفاسي فقضية بنشرقي جاتكم فابور أو مازال كادويو بآآاز‎ | بووز

بالفيديو..عادل العماري كيعطي القاصح لمشجع المغرب الفاسي فقضية بنشرقي جاتكم فابور أو مازال كادويو

ماذا يريد عمو بن كيران؟

هام للمغاربة..البرد بزاف وأمطار وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 09:03 هام للمغاربة..البرد بزاف وأمطار وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع
هام للمغاربة..البرد بزاف وأمطار وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والهضاب العليا وشمال وداخل البلاد.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والهضاب العليا وشمال وداخل البلاد.

وستتساقط ثلوج ضعيفة إلى معتدلة بكل المرتفعات والهضاب العليا التي يفوق علوها 1200 متر. كما ستهم أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية معتدلة إلى محليا مهمة المناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، خصوصا المناطق المتواجدة بين آسفي والعيون خلال المساء والليلة القادمة.

وستسجل أمطار أو زخات متفرقة بالشمال والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية. وعدا ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا على العموم. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي وأحيانا غربية عموما بالبلاد، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية مع هبوب رياح رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 10 وناقص 5 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 05 وصفر درجة جنوب المنطقة الشرقية و شمال السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين درجة واحدة و06 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب واللوكوس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وستكون مابين 06 و12 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين ناقص 02 و 04 درجات بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية والرحامنة والحوز والشياظمة، وما بين 11 و16 درجة بالقرب من السواحل والسفوح الجنوبية الشرقية ودكالة وعبدة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 16 و 21 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين مهدية وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ثلوج الأمطار درجات الحرارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مع موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد | مجتمع

مع موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية: تنظيم 98 قافلة طبية لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد

بعد سيدة أزرو: سيدة عندها 80 عام حاملة وفي شهرها الرابع | مجتمع

بعد سيدة أزرو: سيدة عندها 80 عام حاملة وفي شهرها الرابع

فضيحة وبالفيديو..تحقيق قناة فرنسية يكشف حقائق صادمة عن بيع البكارة الإصطناعية بدرب عمر بالبيضاء | مجتمع

فضيحة وبالفيديو..تحقيق قناة فرنسية يكشف حقائق صادمة عن بيع البكارة الإصطناعية بدرب عمر بالبيضاء

فيديو جد مؤلم..مغاربة تشردوا في الإمارات وتعرضوا للنصب وكيموتوا بالجوع | مجتمع

فيديو جد مؤلم..مغاربة تشردوا في الإمارات وتعرضوا للنصب وكيموتوا بالجوع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الجماهير الرجاوية تدعم الفريق الأخضر أيام قبل الديربي البيضاوي | بــووز
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..الجماهير الرجاوية تدعم الفريق الأخضر أيام قبل الديربي البيضاوي

طريف و بالفيديو: العثماني ينصح المغاربة..غير شربو الماء ديال الروبيني بلا خوف بلا خلعة | بــووز

طريف و بالفيديو: العثماني ينصح المغاربة..غير شربو الماء ديال الروبيني بلا خوف بلا خلعة

العثماني:سنين و حنا كنشربو من الماء ديال الروبيني وحتى حاجة موقعات لينا | بــووز

العثماني:سنين و حنا كنشربو من الماء ديال الروبيني وحتى حاجة موقعات لينا

بالفيديو..مغربي جا يحتافل بتتويج المنتخب المغربي بالشان مع اللعابة ديال الرجاء وجاب ليهم الورد | بــووز

بالفيديو..مغربي جا يحتافل بتتويج المنتخب المغربي بالشان مع اللعابة ديال الرجاء وجاب ليهم ''الورد''

﻿

آخر المستجدات

حصري وبالصورة..جريمة بشعة بخريبكة والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

حصري وبالصورة..جريمة بشعة بخريبكة والضحية شاب في عمر الزهور

أول فيديو من تقديم أشرف بنشرقي رسميا في الندوة الصحفية‎ | بووز

أول فيديو من تقديم أشرف بنشرقي رسميا في الندوة الصحفية‎

شــــــاهد الكلام الرائع التي قالته الصحافة السعودية عن النجم المغربي بنـــشرقي + تصريح أشرف المتحمس للديربي‎ | بووز

شــــــاهد الكلام الرائع التي قالته الصحافة السعودية عن النجم المغربي بنـــشرقي + تصريح أشرف

بالفيديو..رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم و لقجع يفتتحان ملعب بركان +كواليس خاصة | بووز

بالفيديو..رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم و لقجع يفتتحان ملعب بركان +كواليس خاصة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]houftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.