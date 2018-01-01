فنانة لبنانية شهيرة حاضرة بموازين لسنة 2018 ﻿

توصلت إدارة مهرجان موازين إيقاعات العالم إلى اتفاق مع المغنية اللبنانية كارول سماحة لحضور فعاليات المهرجان في دورته المقبلة.

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توصلت إدارة مهرجان موازين إيقاعات العالم إلى اتفاق مع المغنية اللبنانية كارول سماحة لحضور فعاليات المهرجان في دورته المقبلة.

وأفضت المفاوضات التي جرت بين كارول والجهة المنظمة للمهرجان حسب ما جاء في مقال سيدتي نقلته يومية الصباح، إلى توقيع اتفاق وحضورها إلى المغرب لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة المقبلة المقرر تنظيمها خلال الفترة الممتدة مابين 22 و30 يونيو المقبل.

وسبق لسماحة أن شاركت في موازين سابقا وذلك سنة 2014 حيث أحيت حفلا غنائيا على منصة النهضة.

تجدر الإشارة إلى أن المغنية اللبنانية سبق لها وأن شاركت في العديد من التظاهرات في المغرب كان آخرها حفل في إطار ضمن فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب غشت الماضي.