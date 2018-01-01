كوتينيو يكشف سر اختياره لقميص رقم 14 ﻿

كشف البرازيلي، مهاجم برشلونة الجديد، فيليبي كوتينيو سر اختياره لقميص رقم 14 رفقة البلوغرانا قائلا « اخترت رقم 14 بعد رحيل خافيير ماسكيرانو، هو رقم تاريخي للفريق، وبالرغم من ذلك أنا لم أفكر كثيرا في

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كشف البرازيلي، مهاجم برشلونة الجديد، فيليبي كوتينيو سر اختياره لقميص رقم 14 رفقة البلوغرانا قائلا « اخترت رقم 14 بعد رحيل خافيير ماسكيرانو، هو رقم تاريخي للفريق، وبالرغم من ذلك أنا لم أفكر كثيرا في رقم القميص إنما جاء تركيزي بالكامل على الانسجام سريعا مع زملائي »، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية.

ومن جهة آخرى أضاف كوتينيو « أنا أتأسف لعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، أتمنى أن أشارك في النسخة المقبلة، وفي حال فوزنا بها هذا الموسم سأحتفل بكل تأكيد لأنني جزء من الفريق ».

تجدر الإشارة، إلى أن برشلونة تعاقد مع كوتينيو خلال الميركاتو الشتوي المنصرم قادما من لفيربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو.