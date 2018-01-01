ها شحال خاصكم تخلصو باش تأديو مناسك الحج ﻿

حددت اللجنة الملكية المكلفة بتنظيم شؤون الحج مصاريف الحج بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لموسم 1439هـ في 46.551.25 درهما غير شاملة لمصاريف الجيب التي يمكن الحصول عليها بالريال السعودي عن

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حددت اللجنة الملكية المكلفة بتنظيم شؤون الحج مصاريف الحج بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لموسم 1439هـ في 46.551.25 درهما غير شاملة لمصاريف الجيب التي يمكن الحصول عليها بالريال السعودي عن طريق الإستفادة من الحصة الخاصة بالحج والمحددة من طرف مكتب الصرف في 10.000.00 درهم وكذلك من الحصة السياحية المحددة في 40.000.00 درهم.

وأعلن بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن بدء عملية أداء مصاريف الحج للموسم الحالي يوم 5 فبراير إلى غاية 18 من الشهر نفسه، دفعة واحدة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المرخص لها رسميا بتنظيم الحج من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي حسب السعر والمنتوج المحددين بالقسيمة التي ستسلم للمواطن من طرف وكالة الأسفار السياحية التي سيختارها وذلك بمكاتب بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك حسب ما كشف عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء.