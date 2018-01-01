جمعية أصوات لمناهضة التمييز تدخل على خط قضية فيديو ''كانيط فانتا'' ﻿

دخلت جمعية أصوات لمناهضة التميير المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي-المغرب على خط قضية فيديو « كانيط فانتا » الذي خلق جدلا واسعا الأسبوع المنصرم على المواقع التواصلية.

شوف تيفي

دخلت جمعية أصوات لمناهضة التميير المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي-المغرب على خط قضية فيديو « كانيط فانتا » الذي خلق جدلا واسعا الأسبوع المنصرم على المواقع التواصلية.

وجاء في بلاغ الجمعية الذي توصلت شوف تيفي بنسخة منه يومه الثلاثاء، « المسعفون الذين قاموا بتوثيق أطوار الفيديو المذكور سخروا واستهزءوا بشكل حاط من كرامة المريض متهمينه بالمثلي الجنس، الشيء الذي يعتبر خرقا للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز المادة 1و2و12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه.. ».

وأضافت الجمعية « يجب فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات والمسعفين اللائي مارسن أو مارسوا هذا التمييز، فتح تحقيق حول الجهات التي كانت وراء تسريب ونشر هذا الشريط ومتابعتها ومتابعة كل من ساهم في إعادة نشره والتشهير بالمريض، تعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية(الرؤية الخاصة بالشخص إلى جنسه) في هذه المادة، إلغاء الفصول 490 و489 و483 من القانون الجنائي المغربي ونؤكد على أنها فصول تمييزية وأنها تكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي تجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية.. ».