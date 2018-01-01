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بسبب حسبان..''نسيب'' النيبت في قلب عاصفة الرجاويين

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 22:25 بسبب حسبان..نسيب النيبت في قلب عاصفة الرجاويين | سبور
بسبب حسبان..''نسيب'' النيبت في قلب عاصفة الرجاويين
بات المنخرط الرجاوي ''كابيلو'' صهر العميد السابق للمنتخب الوطني المغربي النيبت، محط انتقادات فعاليات نادي الرجاء الرياضي، بعدما أعلن بشكل مباشر عن دعمه لسعيد حسبان في الإستمرار كرئيس للرجاء.

شوف تيفي

بات المنخرط الرجاوي ''كابيلو'' صهر العميد السابق للمنتخب الوطني المغربي النيبت، محط انتقادات فعاليات نادي الرجاء الرياضي، بعدما أعلن بشكل مباشر عن دعمه لسعيد حسبان في الإستمرار كرئيس للرجاء.

وكشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن كابيلو الذي يعد الدراع الأيمن لحسبان طلب من المنخرطين الموالين له عدم دعم أي مرشح آخر غير حسبان.

وقالت المصادر ذاتها، إن سبب دعم كابيلو لحسبان يعود لخلافات سابقة بين صهر النيبت والرئيس السابق للرجاء محمد بودريقة، وكذا تضيف مصادرنا لرغبته في السيطرة على كل صغيرة وكبيرة تخص الرجاء.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كابيلو صهر النيبت الرجاء

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