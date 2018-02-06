بالفيديو والصور..اندلاع حريق مهول بسبب شمعة بعد انقطاع الكهرباء بالصخور السوداء ﻿

شب حريق مهول بأحد المنازل السكنية المتواجدة بزنقة ديكاف بمنطقة الصخور السوداء بالدارالبيضاء ليلة يومه الثلاثاء بسبب شمعة.

شوف تيفي

شب حريق مهول بأحد المنازل السكنية المتواجدة بزنقة ديكاف بمنطقة الصخور السوداء بالدارالبيضاء ليلة يومه الثلاثاء بسبب شمعة.

وفي تفاصيل الواقعة الخطيرة، كشف موفد شوف تيفي بعين المكان، أنه وبسبب انقطاع الكهرباء بالحي المذكور بسبب الأشغال التي كانت تقوم بها شركة « ليديك » أقدمت سيدة على إشعال شمعة وتركتها بجانب والدتها المسنة وغادرت بعدها المنزل من أجل الاتصال بالشركة المذكورة إلا أنه وبعد عودتها إلى المنزل اكتشفت أن النيران التهمت الأثاث بأكمله.

وأضاف مصدرنا، أنه ولحسن الحظ لم تصب والدتها بمكروه خاصة بعد إنقاذها على يد ساكنة الحي.

هذا وحل رجال الإطفاء بعين المكان من أجل إخماد الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة.