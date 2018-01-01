عاجل..نايضة وسط جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى يوم الخميس المقبل عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين القاضي والمحامية خديجة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى يوم الخميس المقبل عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين القاضي والمحامية خديجة الروكاني المنتمية لهيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأكد موفد ''شوف تيفي'' أن المحامية المذكورة وخلال الاستماع للمعتقل عثمان بوزيان، اتهمت القاضي بعدم الحياد وهو ما أثار استياءه واستياء ممثل النيابة العامة والمحامي عبد الكبير طبيح الذي رفض تدخل الروكاني.

وأكد الموفد أن المعتقل حميد المهداوي دخل على الخط وشرع يصرخ، حيث أكد وقوفه إلى جانب القاضي.



