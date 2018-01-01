حصري..لهذه الأسباب رفض رئيس الحكومة زيادة 100 درهم على تعويضات الأبناء ﻿

في الوقت الذي تطالب فيه بعض المركزيات النقابية خصوصا ''الاتحاد المغربي للشغل'' بالإطاحة بقانون التقاعد الذي دخل حيز التنفيذ على مشارف نهاية حكومة بنكيران، كشف مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة

شوف تيفي

في الوقت الذي تطالب فيه بعض المركزيات النقابية خصوصا ''الاتحاد المغربي للشغل'' بالإطاحة بقانون التقاعد الذي دخل حيز التنفيذ على مشارف نهاية حكومة بنكيران، كشف مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة السابق ساوم الاتحاد المغربي للشغل من أجل الموافقة على هذا القانون المثير للجدل.

وأضاف المصدر ذاته أن النقاش دار بين مخاريق وبنكيران، حيث طلب الأخير بتنفيذ مقترح مخاريق بزيادة 100 درهم على تعويضات الأبناء لتصبح 300 درهم، لكن بشرط الموافقة على تمرير قانون التقاعد، ما جعل الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل ترفض ذلك جملة وتفصيلا، لذلك تبخرت الزيادة في التعويضات العائلية، بعدما امتنعت نقابة مخاريق عن تقبل قانون التقاعد المثير للجدل.

وأضاف المصدر ذاته أن مخاريق رفض الرضوخ للضغط، ما جعله يرفض المصادقة على قانون التقاعد، وبالتالي لم يتم إضافة أية زيادة في التعويضات العائلية.