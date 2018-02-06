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رجال الحموشي يسقطون تجار ''حشيش'' بتطوان+صورة

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 21:04 رجال الحموشي يسقطون تجار حشيش بتطوان+صورة | حوادث و حقوق
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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان مساء أمس الإثنين،بناء على معلومات توصلت بها بشأن تعاطي شخصين لترويج المخدرات، من ايقاف شخصين بحي الصومال،ينحدران من مدينة تطوان ويبلغان من العمر على

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان مساء أمس الإثنين،بناء على معلومات توصلت بها بشأن تعاطي شخصين لترويج المخدرات، من ايقاف شخصين بحي الصومال،ينحدران من مدينة تطوان ويبلغان من العمر على التوالي 61 و51 سنة.

وحسب مصدر أمني فبعد إجراء تفتيش لمنزلي الموقوفين تم حجز كمية مهمةً من مخدر الشيرا بلغت عشر كيلوغرامات على شكل كبسولات معدة للترويج وثلاثة هواتف نقالة،كما تم خلال هذه العملية حجز سيارة من نوع گولف 4 مرقمة بالمغرب في ملكية أحد المشتبه بهما.

وأشار المصدر ذاته بأن مصالح الأمن العمومي بتطوان، تمكنت كذلك من ايقاف أحد الأشخاص الملقب '' كاوكاوا '' بحي التقنية،يبلغ من العمر 26 سنة،متلبسا بمحاولة ترويج كمية مهمة من الأقراص الطبية المخدرة حيث تمت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية رفقة المحجوز.

وأكد ذات المصدر وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تطوان الحراسة النظرية الشيرا

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