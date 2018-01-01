مثير..فتاوى الجمع بين صلاة المغرب والعشاء تربك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر ﻿

حذرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، أئمة المساجد ودور العبادة وإطارات القطاع، من تفشي ''بعض الفتاوى المخلة بالمرجعية الوطنية وظهور بعض الممارسات الخارجة عن التنظيم المعمول به في سير

''شوف تيفي''

حذرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، أئمة المساجد ودور العبادة وإطارات القطاع، من تفشي ''بعض الفتاوى المخلة بالمرجعية الوطنية وظهور بعض الممارسات الخارجة عن التنظيم المعمول به في سير مساجد الجمهورية''، وذلك في أعقاب تنامي خلافات أدت إلى محاولة أفراد وجماعات ، غلق بعض المساجد خلال الاضطرابات الجوية بذريعة ''الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء''.

وحسب موقع ''الخبر'' الجزائري فقد أمرت الوزارة المذكورة، عبر تعليمة وقّعها أمينها العام ''رضوان.م''، ''الأئمة وموظفي المساجد بالالتزام بالرزنامة الشرعية لمواقيت الصلاة، وذلك ردا على فتاوى تغذيها جماعات محسوبة على تيار مرتبط بمرجعيات فقهية خليجية، سعت طيلة فصل الشتاء إلى فرض رزنامة استثنائية بداعي سوء الأحوال الجوية''.

وأشار ذات الموقع أن الوزارة أكدت لموظفي الأئمة الرئيسيين والأئمة المعتمدين للدوائر، أن المصالح المركزية للوزارة تلقت رسائل تطلب التوجيه في مسألة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بالمساجد في حال نزول المطر، بعد تنامي الجدل المتعلق بتقديم صلاة العشاء عن موعدها المحدد من طرف مصالح الوزارة.

وشددت الوزارة الجزائرية على ضرورة الإبقاء على أبواب المساجد مفتوحة إلى غاية نهاية صلاة العشاء''، ووجهت الأئمة والأعوان العاملين بالمساجد إلى عدم الانصراف بعد صلاة المغرب مهما كان الحال، مع الإبقاء على المساجد مفتوحة وفقا لرزنامة المواقيت الشرعية.