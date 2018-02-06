 مؤلم وبالصور..شاب مريض من الرباط حالتو صعيبة يحتاج مساعدة أصحاب القلوب الرحيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي | بووز

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء | بووز

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب | بووز

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة | ثقافة و فنون

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة

فنانة لبنانية شهيرة حاضرة بموازين لسنة 2018 | ثقافة و فنون

فنانة لبنانية شهيرة حاضرة بموازين لسنة 2018

شاهد بالفيديو .. تصريح وليد أزارو بعد فوزه بجائزة أﺣﺴﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2017 | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح وليد أزارو بعد فوزه بجائزة أﺣﺴﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2017

ها شحال خاصكم تخلصو باش تأديو مناسك الحج | مجتمع

ها شحال خاصكم تخلصو باش تأديو مناسك الحج

جمعية أصوات لمناهضة التمييز تدخل على خط قضية فيديو كانيط فانتا | حوادث و حقوق

جمعية أصوات لمناهضة التمييز تدخل على خط قضية فيديو ''كانيط فانتا''

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وسوشو 1/4 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان وسوشو 1/4

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

مؤلم وبالصور..شاب مريض من الرباط حالتو صعيبة يحتاج مساعدة أصحاب القلوب الرحيمة

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 20:36 مؤلم وبالصور..شاب مريض من الرباط حالتو صعيبة يحتاج مساعدة أصحاب القلوب الرحيمة | مجتمع
مؤلم وبالصور..شاب مريض من الرباط حالتو صعيبة يحتاج مساعدة أصحاب القلوب الرحيمة
توصلت ''شوف تيفي'' بالعديد من الصور، التي تكشف عن الحالة الصحية لشاب يقطن بمدينة الرباط، نظرا لمعاناته من مرض على مستوى القلب.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بالعديد من الصور، التي تكشف عن الحالة الصحية لشاب يقطن بمدينة الرباط، نظرا لمعاناته من مرض على مستوى القلب.

وكشفت والدة المريض المدعو ''ياسين'' بأنه يبلغ من العمر 26 سنة، وقد أجريت له ثلاث عمليات جراحية، آخرها كانت السنة الماضية، مشيرة بأن حالة فلذة كبدها تدهورت ما تسبب في وقوع تعفنات بساقيه وانتفاخ ببطنة.


وأكدت والدة ''ياسين'' بأن هذا الأخير يحتاج للسفر إلى خارج أرض الوطن وبالتحديد لفرنسا حتى يحصل على فرصة للعلاج.

وبالنسبة للراغبين في مد يد المساعدة للشاب ياسين الاتصال بهذا الرقم : 0661890649

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصور الرباط فرنسا الشاب مريض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ها شحال خاصكم تخلصو باش تأديو مناسك الحج | مجتمع

ها شحال خاصكم تخلصو باش تأديو مناسك الحج

مرض خطير يهدد مرضى السكري | مجتمع

مرض خطير يهدد مرضى السكري

عـــاجل..توقيف الدراسة في 900 مؤسسة تعليمية بالمغرب وها شنو وقع | مجتمع

عـــاجل..توقيف الدراسة في 900 مؤسسة تعليمية بالمغرب وها شنو وقع

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله | مجتمع

عــاجل:المدير العام الأسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء في ذمة الله

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :07 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 6 ثواني

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :07 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..زلزال غير مسبوق يُطيح بـ10 مسؤولات بالدرك | شوف الصحافة

بالفيديو..زلزال غير مسبوق يُطيح بـ10 مسؤولات بالدرك

بالفيديو..جمعية العش الأخضر تبرم اتفاقية مع جمعية المشجعين بالبنين..هذه أهدافها | خارج البلاطو

بالفيديو..جمعية العش الأخضر تبرم اتفاقية مع جمعية المشجعين بالبنين..هذه أهدافها

بالفيديو..مواطن من تطوان عاش ليلة سوداء بعد تعرض سيارته للسرقة وهاشنو شفرو ليه منها | خارج البلاطو

بالفيديو..مواطن من تطوان عاش ليلة سوداء بعد تعرض سيارته للسرقة وهاشنو شفرو ليه منها

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي | بووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو وصول اشرف بنشرقي إلى مدينة الرياض وسط ترحيب جماهير الهلال السعودي

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء | بووز

يالفيديو.. لقطة مضحكة اليوم داني ألفيس حارس مرمى بعد خروج كيفن تراب بالبطاقة الحمراء

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب | بووز

بالفيديو.. بعد التساقطات الثلجية. شوفو شنو وقع لهاد الملعب

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة | ثقافة و فنون

بعد مريم سعيد.. حتى سعد المجرد عندو مفاجأة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.