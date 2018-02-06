مؤلم وبالصور..شاب مريض من الرباط حالتو صعيبة يحتاج مساعدة أصحاب القلوب الرحيمة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بالعديد من الصور، التي تكشف عن الحالة الصحية لشاب يقطن بمدينة الرباط، نظرا لمعاناته من مرض على مستوى القلب.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بالعديد من الصور، التي تكشف عن الحالة الصحية لشاب يقطن بمدينة الرباط، نظرا لمعاناته من مرض على مستوى القلب.

وكشفت والدة المريض المدعو ''ياسين'' بأنه يبلغ من العمر 26 سنة، وقد أجريت له ثلاث عمليات جراحية، آخرها كانت السنة الماضية، مشيرة بأن حالة فلذة كبدها تدهورت ما تسبب في وقوع تعفنات بساقيه وانتفاخ ببطنة.



وأكدت والدة ''ياسين'' بأن هذا الأخير يحتاج للسفر إلى خارج أرض الوطن وبالتحديد لفرنسا حتى يحصل على فرصة للعلاج.

وبالنسبة للراغبين في مد يد المساعدة للشاب ياسين الاتصال بهذا الرقم : 0661890649